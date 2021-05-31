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В Кремле не знают, почему Путин отказался купаться с Лукашенко

Газета.Ru
1 час назад
Пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова спросили, почему глава государства Владимир Путин не стал купаться в Черном море в Сочи вместе с Александром Лукашенко.
В Кремле не знают, почему Путин отказался купаться с Лукашенко
Фото: Сергей Ильин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»Сергей Ильин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»
Накануне Песков сообщал, что Путин не купался с Лукашенко в Черном море. Встреча лидеров двух стран проходила в Сочи 28 и 29 мая. Российский лидер сам предложил главе Белоруссии искупаться 28 мая.
Пескова спросили, почему Путин позвал Лукашенко искупаться, а сам с ним не пошел. Связано ли это со свободным временем, вопросами безопасности или здоровья.
«Это не безопасность и не здоровье, я не знаю и не могу вам (сказать). Это личное пространство президента, купался он – не купался. Я не располагаю на этот счет никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться», — ответил Песков.
Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Сочи,
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