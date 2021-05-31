"Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями", - сказал он.

"Оставлено без внимания развернутое и конкретное предложение президента [России Владимира] Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности, включая - подчеркну это особо, это пытаются затушевать - согласование механизма верификации с абсолютно конкретными предложениями, которые включают посещение Калининградской области и в ответ посещение американских баз противоракетной обороны в Польше и Румынии", - добавил министр.

Как отметил Лавров, антироссийская риторика на Западе вытекает в "военное строительство, обращенное против [РФ]".

Недружественные шаги

Москва не оставит без ответа новые недружественные шаги, которые готовятся в Брюсселе, отметил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что Россия готова к честному и равноправному взаимодействию с Евросоюзом.

"Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят, но ответ обязательно последует", - сказал он.

Как указал Лавров, инициаторам "такой порочной политики" стоит задуматься, соответствует ли эта линия интересам европейцев. По его словам, международные отношения сейчас находятся на сложном и противоречивом этапе трансформации.

"Для европейцев это все остро ставит задачу выхода из прежней зоны комфорта и определения собственных стратегических интересов, включая осознание естественных конкурентных преимуществ - принадлежности к бурно развивающемуся Евразийскому континенту. Сделает это Европа - можно будет начать движение от нынешнего конфликтного сосуществования к пусть и состязательному, но безконфликтному, а потом, может быть, и к чему-то более серьезному", - подчеркнул министр.

По мнению главы МИД РФ, западные страны, пренебрегая универсальными принципами международного права, продолжают практиковать открытое вмешательство во внутренние дела России и ее стратегических партнеров.

"В целом происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права", - указал глава дипведомства.

Лавров подчеркнул, что сегодня на Западе "менталитет "хайли-лайкли" продолжает применяться ко всем ситуациям".

Двусторонние контакты

Лавров также отметил, что Россия не будет уклоняться от двусторонних контактов с отдельными странами Евросоюза, несмотря на противодействие со стороны Брюсселя.

"Подчеркну еще раз, что, если любая из стран Евросоюза заинтересована в контактах с нами, конечно же, мы не будем от таких контактов уклоняться. Я надеюсь, в Брюсселе это должны прекрасно понимать", - сказал он.

"В Евросоюзе решили отгородиться от России, при этом тиражируются утверждения, будто именно мы не уважаем ЕС, стремимся разъединить единую Европу, отдавая предпочтение двусторонним связям со странами - членами Евросоюза", - добавил Лавров.

Лавров отметил, что пришло время для налаживания политических контактов между ЕС и РФ, в том числе по линии ЕАЭС