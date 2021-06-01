Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
сообщил, что республика и Россия
проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
, передает агентство"БелТА". Глава государства отметил, что у Белоруссии имеется свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, "куда люди всегда ездили, летали". "Чтобы не обострять отношения, мы через Украину
, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу
же мы полетим: туда тоже не пускают", - сказал Лукашенко. Он сообщил, что поручение по проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. По словам белорусского лидера, "тут не будет проблем". "Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - добавил политик. 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским. Саммит лидеров стран ЕС
постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС
на уровне министров. Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании "Белавиа". Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Великобритания также запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство.