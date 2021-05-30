Володин: ЕС надавил на США перед встречей Путина и Байдена

«Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США», — написал Володин.
«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон — с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов», — считает Володин.