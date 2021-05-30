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Володин: Европарламент пытается испортить предстоящую встречу Путина и Байдена

Газета.Ru
58 минут назад
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале обвинил Европейский парламент в нагнетании обстановки и создании конфронтационной повестки перед саммитом президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Володин: ЕС надавил на США перед встречей Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
«Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США», — написал Володин.
Спикер Госдумы упомянул ранее сделанные Европарламентом заявления о якобы «враждебных действиях» России и предложение Байдену проекта совместного заявления.
«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон — с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов», — считает Володин.
Он назвал эти действия Европарламента безответственными.
Ранее глава Европарламента выступил за ужесточение санкций против России.
Политика,Давид Сассоли,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Европарламент,Госдума,Соединенные Штаты,
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