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Глава Европарламента призвал усилить санкции против властей России и поддержать россиян

Майк Габриелян
2 часа назад
Глава Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что вслед за санкциям против Белоруссии ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры против России. Об этом сообщает издание T-Online.
Глава Европарламента призвал усилить санкции против России
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но параллельно установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», - сказал он в интервью СМИ.
Сассоли охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «очень напряженные».
Председатель европейского парламента также призвал принять меры для освобождения блогера Романа Протасевича из-под стражи.
«Его фотография должна быть выставлена во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте», - отметил политик.
По словам Сассоли, первая реакция ЕС на перенаправление пассажирского самолета Ryanair была «решительной». Однако он признал, что ЕС был бы « гораздо сильнее во внешней политике, если бы его члены занимали единую позицию». Отсутствие единодушия «иногда парализует нас в наших решениях», подчеркнул глава Европарламента.
Издание напомнило, что 23 мая рейс Ryanair из Афин в Вильнюс был перехвачен и перенаправлен белорусским истребителем из-за предполагаемой угрозы взрыва. Власти Белоруссии обвинили в угрозе радикальный исламский ХАМАС. Палестинская группировка отвергла эти обвинения.
ЕС и США объявили о санкциях против Беларуси, но в то же время белорусский правитель Александр Лукашенко пользуется поддержкой президента России Владимира Путина, отмечает СМИ
Ранее «Рамблер» сообщал, что Сассоли, и еще несколько чиновников евробюрократии находятся под российскими санкциями. Им запретили въезд на территорию РФ. Рестрикции последовали после аналогичных мартовских санкций ЕС против шести россиян.
Политика,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Хамас,Европарламент,ЕС,Россия,Беларусь,
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