Глава Европарламента призвал усилить санкции против России

По словам Сассоли, первая реакция ЕС на перенаправление пассажирского самолета Ryanair была «решительной». Однако он признал, что ЕС был бы « гораздо сильнее во внешней политике, если бы его члены занимали единую позицию». Отсутствие единодушия «иногда парализует нас в наших решениях», подчеркнул глава Европарламента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Сассоли, и еще несколько чиновников евробюрократии находятся под российскими санкциями. Им запретили въезд на территорию РФ. Рестрикции последовали после аналогичных мартовских санкций ЕС против шести россиян.