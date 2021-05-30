Глава Европарламента призвал усилить санкции против России

По словам Сассоли, первая реакция ЕС на перенаправление пассажирского самолета Ryanair была «решительной». Однако он признал, что ЕС был бы « гораздо сильнее во внешней политике, если бы его члены занимали единую позицию». Отсутствие единодушия «иногда парализует нас в наших решениях», подчеркнул глава Европарламента.