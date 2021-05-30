Новые правила выдачи загранпаспортов не предполагают изменений в порядке оформления документа российскими диппредставительствами и консульствами, подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова . По ее словам, обновление регламента МВД касается расширения возможности получения загранника россиянами, проживающими за границей.

Новый административный регламент МВД по оформлению загранпаспортов, вступающий в силу 30 мая, не подразумевает, что процедура может быть осуществлена только в России , рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что россияне могут получать загранпаспорта только на родине. Никаких изменений в порядке выдачи загранпаспортов российскими диппредставительствами и консульствами россиянам, проживающим за рубежом, не будет, приводит РИА "Новости" слова дипломата.

По словам Захаровой, обновление регламента предполагает возможность для россиян, проживающих за границей, обратиться по поводу замены загранпаспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД.

"При наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами РФ, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания", - детализировала Захарова.

В самом МВД указали, что внедряемые, согласно приказу ведомства от 31 марта, нововведения не повлекут принципиальных изменений для россиян. В новом регламенте, к примеру, оговаривается, что время ожидания в очереди теперь при любом обращении должно не превышать 15 минут. Также, там отмечается, что в помещении, где предоставляется услуга по выдаче паспорта, должны быть размещены стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем необходимых документов.

"Количество стендов должно быть достаточным для граждан", - поясняется в документе.

В апреле нынешнего года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выпустило разъяснение по такой важной теме для выезжающих или приезжающих из-за границы, как сертификат о вакцинации – его можно привязать к загранпаспорту.

Для этого пользователь должен указать сведения в личном кабинете на портале госуслуг. По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта. Чиновник пояснял, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации, чтобы пользоваться этим сертификатом, только проходят стадию становления. По словам замминистра, сертификат можно оформить в том числе на английском языке. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин назвал это "хорошей новостью", сообщали "Известия".

"Это очень хорошие новости, поскольку без привязки к загранпаспорту в сертификатах на английском языке смысла бы не было. Сертификаты можно использовать как альтернативу ПЦР-справке или анализу на антитела для поездок в Грецию, Хорватию, в перспективе - в Черногорию. По мере открытия границ и признания российской вакцины другими странами география будет расширяться", - сказал он.

По словам топ-менеджера, для туристов выходит существенная экономия, так как не нужно тратить деньги на ПЦР-тесты.