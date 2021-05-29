Песков: Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома

Ранее Песков отказался рассказать журналистам о содержании папки с документами по инциденту с самолетом Ryanair в Минске, которую привез президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он также отметил, что встреча глав двух государств была насыщенная по содержанию и конструктивная. 28 мая в Сочи состоялась официальная часть встречи, а 29 мая президенты проводят неформальную встречу. В первый день переговоров Путин предложил Лукашенко искупаться в море. Во второй день главы государств совершили морскую прогулку.