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Песков: Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома

Газета.Ru
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома.
Песков: Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам представителя Кремля, Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой.
«Лукашенко неоднократно оставался с ночевкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще, он чувствует себя [в России] как дома, может свободно заезжать, уезжать, ночевать», — сказал Песков.
Ранее Песков отказался рассказать журналистам о содержании папки с документами по инциденту с самолетом Ryanair в Минске, которую привез президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он также отметил, что встреча глав двух государств была насыщенная по содержанию и конструктивная. 28 мая в Сочи состоялась официальная часть встречи, а 29 мая президенты проводят неформальную встречу. В первый день переговоров Путин предложил Лукашенко искупаться в море. Во второй день главы государств совершили морскую прогулку.
Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Сочи,Беларусь,
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