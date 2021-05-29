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Мать арестованного в Минске россиянина решила обратиться к Путину

Ювелина Бернст
21 минуту назад
Юлия Дудникова - мать арестованного в Минске гражданина России Егора – намерена попросить президента РФ Владимира Путина помочь в освобождении ее сына, передает «Подъем».
Мать арестованного в Минске россиянина решила обратиться к Путину
Фото: ТАССТАСС
Женщина рассказала, что уже обращалась в МИД России и в российское посольство в Белоруссии, но безрезультатно.
«Теперь попробую написать Путину. Что касается [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, то не думаю, что ему будет дело до рядового россиянина», - сказала мать задержанного.
Она убеждена, что ее сын не мог совершить ничего незаконного.
«Ему всего 20, а мальчики в 20 еще во многом дети. Я очень переживаю за судьбу Егора, очень хочу рассчитывать на помощь», - сказала женщина.
Ранее с просьбой о помощи к Путину обратилась мать арестованной в Минске Софьи Сапеги.
Дудникова задержали 5 мая в белорусской столице после обыска в квартире, которую он снимал. Сейчас он находится в СИЗО КГБ. Россиянина обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Дудников переехал в Минск около года назад к своей девушке. Он занимается озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов. Его уже задерживали в октябре 2020 года после того, как он вступился за ребенка, которого хотели задержать.
На сегодняшний день в СИЗО КГБ по подозрению в организация массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и в разжигании вражды содержится также 23-летняя россиянка София Сапега. Ее задержали 23 мая в аэропорту Минска после того, как самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса также сняли и задержали Романа Протасевича — сооснователя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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