Мать арестованного в Минске россиянина решила обратиться к Путину

Она убеждена, что ее сын не мог совершить ничего незаконного.

Дудников переехал в Минск около года назад к своей девушке. Он занимается озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов. Его уже задерживали в октябре 2020 года после того, как он вступился за ребенка, которого хотели задержать.