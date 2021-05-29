Путин и Лукашенко договорились о перечислении Белоруссии $500 млн

В ходе второго дня переговоров в Сочи
президент России Владимир Путин
и глава Белоруссии Александр Лукашенко
договорились о перечислении второго транша по кредиту, который Москва
ранее согласовала Минску
. До конца июня Белоруссия получит от России
ещё $500 млн из обещанных $1,5 млрд. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
отметил, что никаких препятствий для этого нет. Слова Пескова приводит РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что по вопросу второго транша по кредиту «всё согласовано». Лукашенко не запрашивал у Путина дополнительную финансовую помощь, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Также он добавил , что главы государств не обсуждали переход России и Белоруссии на единую валюту. Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» также рассказал , что президенты договорились об открытии рейсов государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» в новые российские города. Песков уточнил , что вопрос полётов «Белавиа» в Крым
не поднимался. «Это надо у "Белавиа" спрашивать. Это не российская компания», — добавил Песков в ответ на вопрос, планирует ли перевозчик запустить рейсы в Крым. Что важно знать Кредит на $1,5 млрд, о части которого вели речь Путин и Лукашенко в Сочи, Москва одобрила Минску в сентябре 2020 года на фоне протестов против итогов выборов президента Белоруссии. Центризбирком
страны объявил их победителем Лукашенко с результатом более 80% голосов. Оппозиция назвала это фальсификацией. Сумма кредита почти полностью соответствовала объёму потерь Белоруссии за август 2020 года — тогда страна потратила на поддержку национальной валюты 15% золотовалютных резервов ($1,4 млрд). Белоруссия — крупнейший должник России, её заём составляет почти $8 млрд (48% внешнего госдолга). Переговоры Путина и Лукашенко проходят на фоне обострения в отношениях белорусского президента с европейскими странами. 23 мая в минском аэропорту посадили самолёт ирландской Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Белорусские власти заявили, что получили сообщение о бомбе на борту. Лукашенко лично отдал приказ разворачивать самолёт и сажать его в Минске, после чего в воздух подняли военный истребитель МиГ-29. На борту Ryanair летел оппозиционный журналист, бывший главный редактор Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Роман Протасевич
. Его арестовали сотрудники белорусского КГБ. Вместе с Протасевичем задержали и его девушку, гражданку России Софью Сапегу. Nexta и Nexta Live широко освещали протесты против итогов президентских выборов, в Белоруссии они признаны экстремистскими. После инцидента Евросоюз
решил приостановить авиасообщение с Белоруссией. Европейские авиакомпании начали строить маршруты мимо воздушного пространства страны, а аэропорты перестали принимать рейсы «Белавиа». Кроме того, Евросоюз и США пригрозили Лукашенко новыми санкциями. В ходе первого дня переговоров Путин и Лукашенко назвали происходящее «всплеском эмоций». Белорусский президент привёз российскому коллеге «некоторые документы», связанные с ситуацией вокруг самолёта Ryanair. Описывая европейские меры против «Белавиа», Лукашенко употребил фразу «замочили на всю катушку». Путин интересовался у белорусского коллеги судьбой Софьи Сапеги, сообщил Песков. Министерству иностранных дел РФ
поручено следить за ситуацией. Фото: kremlin.ru (ссылка), CC BY 4.0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .