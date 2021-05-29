«Рабочее купание»: Путин и Лукашенко продолжат диалог в новом формате

Главы государств отметили рост сотрудничества Минска и Москвы в различных сферах и выразив надежду на закрепление положительных трендов. Глава белорусского государства рассказал о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он выразил уверенность, что возникшие вызовы и внешнее давление удастся преодолеть.
Часть переговоров президенты провели за рабочим ужином и чаепитием. Путин также пригласил Лукашенко в выходные искупаться в море, отметив, что в Сочи сейчас хорошая погода. "С удовольствием", - ответил ему белорусский коллега.