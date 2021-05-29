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«Рабочее купание»: Путин и Лукашенко продолжат диалог в новом формате

Ювелина Бернст
1 час назад
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время продолжат общение, сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".
"Сегодня в неформальной обстановке. "Рабочее купание" - термин от наших российских коллег", - говорится в сообщении.
Накануне Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. В этот же день вечером в резиденции Бочаров Ручей прошли переговоры лидеров двух стран, которые продолжались более 5 часов.
Главы государств отметили рост сотрудничества Минска и Москвы в различных сферах и выразив надежду на закрепление положительных трендов. Глава белорусского государства рассказал о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он выразил уверенность, что возникшие вызовы и внешнее давление удастся преодолеть.
Часть переговоров президенты провели за рабочим ужином и чаепитием. Путин также пригласил Лукашенко в выходные искупаться в море, отметив, что в Сочи сейчас хорошая погода. "С удовольствием", - ответил ему белорусский коллега.
"Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - добавил президент РФ.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Лукашенко также заявил, что договорился с Путиным о помощи украинцам и жителям других стран, желающим вакцинироваться от коронавируса.
Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Сочи,Беларусь,
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