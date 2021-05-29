«Рабочее купание»: Путин и Лукашенко продолжат диалог в новом формате

Главы государств отметили рост сотрудничества Минска и Москвы в различных сферах и выразив надежду на закрепление положительных трендов. Глава белорусского государства рассказал о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он выразил уверенность, что возникшие вызовы и внешнее давление удастся преодолеть.