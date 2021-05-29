Путин также вспомнил инцидент 2013 года, когда самолёт с президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Вене после того, как Франция, Италия, Испания и Португалия отказали в доступе в своё воздушное пространство. Глава российского государства заметил, что тогда никакой международной реакции не последовало.