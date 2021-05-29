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Песков объяснил реакцию Путина на инцидент с самолётом Ryanair в Минске

Говорит Москва
1 час назад
Накануне президент РФ впервые прокомментировал тему. Вопрос обсуждался во время переговоров с Александром Лукашенко в Сочи.
«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом ещё до очередного витка», — сказал Владимир Путин, обращаясь к белорусскому коллеге. Тот в свою очередь вставил: «Всплеска эмоций». «Да, всплеска эмоций», — согласился российский лидер.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказывание российского лидера.
«Имелась в виду, скорее, чрезвычайно эмоциональная, а не рациональная реакция многих стран на это событие».
Путин также вспомнил инцидент 2013 года, когда самолёт с президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Вене после того, как Франция, Италия, Испания и Португалия отказали в доступе в своё воздушное пространство. Глава российского государства заметил, что тогда никакой международной реакции не последовало.
Лукашенко рассказал, что привёз на переговоры пакет документов о происходящем в республике в связи с посадкой лайнера Ryanair. Президент Белоруссии также заявил, что оппозиция пытается раскачать внутреннюю ситуацию до уровня прошлого года, когда в крупных городах проходили массовые протесты.
23 мая гражданку России задержали вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в Минске из-за угрозы минирования. Позднее информация о бомбе на борту не подтвердилась.
Политика,Видео,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Радиостанция "Говорит Москва",Сочи,Минск,
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