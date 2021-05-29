В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

МИД России прокомментировал заявление японцев о готовности передать Курилы

Майк Габриелян
23 минуты назад
МИД России прокомментировал информацию японской прессы о том, что в 1970-х годах СССР был готов отдать Токио два острова Южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости.
Прерогатива историков: МИД оценил слова о готовности СССР передать Курилы
Фото: ТАССТАСС
«Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС... В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», - сказали в МИД.
Дипломаты напомнили, что в рамках двустороннего диалога МИД СССР и МИД России всегда заявляли, что южные Курилы законно стали частью нашей страны по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над островами неоспорим.
Во второй мировой войне Япония была союзницей нацистов и совершала военные преступления в соседних азиатских странах. После войны Токио не заключил мирный договор с Москвой, требуя Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В Кремле подчеркивали, что суверенитет России над Курилами сомнению не подлежит. Российские власти не раз заявляли, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что корейцы потребовали от Японии извинений и компенсаций жертвам принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны. Тогда 8,4 млн корейцев стали жертвами принудительной трудовой мобилизации, а 200 тысяч — жертвами сексуального рабства.
Политика,КПСС,МИД,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители