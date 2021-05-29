Прерогатива историков: МИД оценил слова о готовности СССР передать Курилы

Во второй мировой войне Япония была союзницей нацистов и совершала военные преступления в соседних азиатских странах. После войны Токио не заключил мирный договор с Москвой, требуя Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В Кремле подчеркивали, что суверенитет России над Курилами сомнению не подлежит. Российские власти не раз заявляли, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.