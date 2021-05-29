США анонсировали санкции против Белоруссии из-за инцидента с Ryanair

Соединенные Штаты в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами разрабатывают санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ограничения против девяти госпредприятий республики, снятые ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу официального представителя Белого дома Джен Псаки.

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Она объяснила, что санкции введут из-за "продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая".

Санкции против госпредприятий возобновят 3 июня.

Вашингтон также решил приостановить действие договора с Минском о взаимном использовании воздушного пространства, согласно которому американские и белорусские авиакомпании могут летать и приземляться в обеих странах.

О планах ввести санкции против Белоруссии ранее заявлял президент США Джо Байден

Отношения Минска и Запада обострились на фоне ситуации с самолетом Ryanair 23 мая. Летя из Афин в Вильнюс, он совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса сняли и задержали Романа Протасевича — сооснователя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Журналиста обвиняют в организации беспорядков, а также действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Nexta является самым популярным русскоязычным каналом, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал.

Вместе с Протасевичем также задержали россиянку Софию Сапегу. По данным МИД РФ, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.