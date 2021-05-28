В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Браво, Байден": Сатановский похвалил США за подход к теме об НЛО

Вероника Полынина
47 минут назад
Политолог Евгений Сатановский похвалил США за намерение «всерьез заняться» проблемой НЛО.
"Браво, Байден": Сатановский похвалил США за подход к теме об НЛО
Фото: ТАССТАСС
«Именно этим вызовам и имеет смысл противостоять сегодня Америке. Браво, Псаки! Браво, Байден! И Блинкен с Харрис тоже браво! Здесь, по крайней мере, Белый дом, Конгресс и Государственный департамент, ЦРУ, ФБР, АНБ, Пентагон и все остальные ведомства, структуры и организации, на которых стоят Соединенные Штаты, ждет гарантированный успех», - написал Сатановский в телеграм-канале «Армагеддоныч».
Он отметил, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, «как серьезно нынешняя администрация Соединенных Штатов относится к проблеме НЛО, успокаивают».
«Хоть кто-то на планете пришельцами всерьез занимается, готовясь, если что, им по-взрослому противостоять», - сыронизировал Сатановский.
Он пожелал Вашингтону не размениваться на «мелкие и суетные сиюминутные проблемы», такие как противостояние с Китаем и Россией.
«Кто, в конце концов, такие Петров и Боширов по сравнению с инопланетными пришельцами? Если, конечно, они еще не договорились и не действуют сообща. И это без учета морского змея, рептилоидов, ниндзя-черепашек и легендарных русских диверсантов - Колобка, Бабы-Яги и Кощея Бессмертного, о которых тоже забывать нельзя!» - пошутил политолог.
Он призвал американскую администрацию забыть о «всей этой мелочи» вроде Белоруссии, Сирии, Грузии, Украины, и оставить ее России, «чтобы себе руки освободить и пришельцами всерьез заняться».
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти очень серьезно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов (НЛО) и расследуют каждый такой случай.
Политика,Евгений Сатановский,АНБ,ЦРУ,Администрация США,Госдеп США,Пентагон,ФБР,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители