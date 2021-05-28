"Браво, Байден": Сатановский похвалил США за подход к теме об НЛО

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«Именно этим вызовам и имеет смысл противостоять сегодня Америке. Браво, Псаки! Браво, Байден! И Блинкен с Харрис тоже браво! Здесь, по крайней мере, Белый дом, Конгресс и Государственный департамент, ЦРУ, ФБР, АНБ, Пентагон и все остальные ведомства, структуры и организации, на которых стоят Соединенные Штаты, ждет гарантированный успех», - написал Сатановский в телеграм-канале «Армагеддоныч».

Он отметил, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, «как серьезно нынешняя администрация Соединенных Штатов относится к проблеме НЛО, успокаивают».

«Хоть кто-то на планете пришельцами всерьез занимается, готовясь, если что, им по-взрослому противостоять», - сыронизировал Сатановский.

Он пожелал Вашингтону не размениваться на «мелкие и суетные сиюминутные проблемы», такие как противостояние с Китаем и Россией.

«Кто, в конце концов, такие Петров и Боширов по сравнению с инопланетными пришельцами? Если, конечно, они еще не договорились и не действуют сообща. И это без учета морского змея, рептилоидов, ниндзя-черепашек и легендарных русских диверсантов - Колобка, Бабы-Яги и Кощея Бессмертного, о которых тоже забывать нельзя!» - пошутил политолог.

Он призвал американскую администрацию забыть о «всей этой мелочи» вроде Белоруссии, Сирии, Грузии, Украины, и оставить ее России, «чтобы себе руки освободить и пришельцами всерьез заняться».