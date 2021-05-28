Лукашенко поблагодарил Путина за возможность "в море окунуться"

Президент РФ подчеркнул, что "море становится все теплее и теплее", и выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения "тоже будет способствовать достижению результатов" встречи.

Лукашенко поблагодарил своего коллегу "за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться".