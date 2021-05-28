Лукашенко поблагодарил Путина за возможность "в море окунуться"

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться", - сказал Путин в пятницу во время протокольной части беседы с президентом Белоруссии.
"С удовольствием", - ответил Лукашенко.
Президент РФ подчеркнул, что "море становится все теплее и теплее", и выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения "тоже будет способствовать достижению результатов" встречи.
Лукашенко поблагодарил своего коллегу "за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться".