Путин обсудил с Совбезом РФ угрозы для России

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Глава государства предложил собравшимся посмотреть, "что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются".

Но прежде Владимир Путин обратился к пограничникам - совещание совпало с их праздником.

"Такая служба во все исторические эпохи была и трудной, и почетной, требовала высочайшего профессионализма, личной смелости, понимания своей колоссальной ответственности перед Отечеством", - заявил он.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Тогда именно пограничники приняли первый бой, до конца исполнили свой долг, дрались насмерть, сказал Путин. И сегодня пограничники верны ратным традициям, четко выполняют боевые задачи на всех участках границы - от Балтики до Дальнего Востока, на Кавказе, в Арктической зоне, подчеркнул президент.

Отдельно Путин отметил грамотные и слаженные действия в период эпидемии, когда вместе с другими ведомствами был организован надежный контроль на границе.

"Этот внешний рубеж сыграл важнейшую роль, - пояснил он. - В первые недели и месяцы распространения инфекции позволил нам выиграть время, а значит - сберечь многие жизни наших граждан".