Экстремистам могут запретить баллотироваться

Россиян, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, предлагают лишить права участвовать в выборах всех уровней. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на заседании 2 июня, сообщается на сайте палаты.

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Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на все выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Для сотрудников организаций и лиц, чья причастность к деятельности таких организаций установлена судом, такое ограничение будет действовать три года

Причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций предлагают считать людей, которые выражали им поддержку, в том числе в Интернете. Таковыми могут быть признаны и те, кто выразил поддержку их целям и формам, отдельным мероприятиям. При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в Сети, в предоставлении денег, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.