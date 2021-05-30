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Экстремистам могут запретить баллотироваться

Парламентская газетаиещё 2
1 час назад
Россиян, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, предлагают лишить права участвовать в выборах всех уровней. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на заседании 2 июня, сообщается на сайте палаты.
Экстремистам могут запретить баллотироваться
Фото: admkrai.krasnodar.ru admkrai.krasnodar.ru
Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на все выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Для сотрудников организаций и лиц, чья причастность к деятельности таких организаций установлена судом, такое ограничение будет действовать три года
Причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций предлагают считать людей, которые выражали им поддержку, в том числе в Интернете. Таковыми могут быть признаны и те, кто выразил поддержку их целям и формам, отдельным мероприятиям. При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в Сети, в предоставлении денег, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.
На уже состоявшиеся выборы нормы законопроекта распространяться не будут. Предусмотрено, что причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна устанавливаться решением суда.
Политика,Законопроекты,Совет Федерации,
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