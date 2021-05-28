Экологический сбор за пластик могут обязать платить производителей

«Сейчас продукция из неперерабатываемых материалов дешево не стоит. Она стоит дорого. Производитель получает сверхприбыль, а мы с вами платим за все. Приведу пример: вы платите за бутылку, когда ее покупаете, а потом вы второй раз заплатите за то, чтобы ее вывезли как отход. Вас обдирают. Хуже, чем сейчас, уже не будет», — объяснил депутат, рассуждая о преимуществах отказа от неперерабатываемого пластика, в том числе трубочек и ватных палочек.
«Нужно понимать, что другого пути у нас нет. Опасность пластика, который не подлежит переработке, настолько серьезна, что нам придется этот запрет вводить. Когда у нас полстраны им завалено, он составляет половину всех отходов. Он не разлагается в принципе, и не перерабатывается вовсе», — добавил Бурматов, отметив, что комитет выступает за всевозможные альтернативы не перерабатываемому пластику.