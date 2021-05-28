Временному поверенному в делах Украины в России вручили ноту протеста

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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ему выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — отмечается в сообщении.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.

26 мая у здания российского посольства представители украинских организаций радикального националистического толка устроили «перформанс», заблокировали центральный вход в дипведомство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.