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В Кремле высказались о причастности РФ к посадке борта Ryanair в Минске

News.ru
17 минут назад
В Кремле прокомментировали сообщения в прессе о якобы причастности России к вынужденной посадке борта Ryanair в Минске. Там заявили, что ни одно российское ведомство или служба не имеют к произошедшему никакого отношения, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что намерение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) расследовать ситуацию с приземлением борта можно приветствовать. Организация заявила о своём намерении провести собственное расследование инцидента 27 мая.
Поймите, Российская Федерация... ни российские авиационные власти, ни российские службы, ведомства — они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair, — сказал Песков.
23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали.
Несмотря на заверения российских властей, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске не обошлась без участия России
Политика,Видео,Роман Протасевич,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,РИА Новости,Россия,Минск,
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