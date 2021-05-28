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Рябков назвал очередной политической ошибкой решение США не возвращаться в ДОН

ТАСС
38 минут назад
Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) является их очередной политической ошибкой. Об этом заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Политическая ошибка: МИД раскритиковал решение США не возвращаться в ДОН
Фото: ТАССТАСС
"США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались, - сказал замминистра. - Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно. И бессмысленно повторять нашу позицию, желающие могут ее найти, что называется, на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне".
Сроки окончания процедур денонсации Россией Договора по открытому небу сейчас зависят от Совета Федерации и решения президента Владимира Путина, возможно их завершение и до саммита РФ - США, заявил Рябков.
"Возможно все. Я повторяю: это зависит уже давно не от позиции МИД, это зависит сейчас от Федерального Собрания, в данном случае от Совета Федерации, потому что Государственная Дума свое решение приняла. И, разумеется, все зависит от президента", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, судьба документа или его альтернатива вряд ли будут обсуждаться на предстоящем саммите.
Рябков надеется, что одним из итогов встречи президентов станет возвращение послов Антонова и Салливана в Вашингтон и Москву соответственно.
Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,МИД,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,Россия,Дон,Соединенные Штаты,
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