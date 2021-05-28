Политическая ошибка: МИД раскритиковал решение США не возвращаться в ДОН

"США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались, - сказал замминистра. - Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно. И бессмысленно повторять нашу позицию, желающие могут ее найти, что называется, на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне".
"Возможно все. Я повторяю: это зависит уже давно не от позиции МИД, это зависит сейчас от Федерального Собрания, в данном случае от Совета Федерации, потому что Государственная Дума свое решение приняла. И, разумеется, все зависит от президента", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.