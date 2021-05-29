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Песков объяснил позицию России в ситуации с самолетом Ryanair

Праймиещё 2
21 минуту назад
Россия является сторонником серьезного подхода на основе норм международного права в ситуации с самолетом Ryanair, экстренно севшим в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков объяснил позицию России в ситуации с самолетом Ryanair
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи.
"Я не знаю, были ли дополнительные вопросы со стороны Путина. Могу сказать, что мы как были, так и есть против множественных расследований. Скорее эмоциональных, чем субстантивных. Мы являемся сторонниками серьёзного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права в сфере международных перевозок", — сказал он журналистам.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Политика,Массовые беспорядки,Игорь Голуб,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минтранс РФ,ЕС,Россия,Вильнюс,Сочи,Минск,Беларусь,
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