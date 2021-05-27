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Познер объяснил слова Дуды о «ненормальной» России

Мария Иванова
1 час назад
Журналист Владимир Познер назвал руководство Польши «антирусским и антироссийским» и призвал россиян не обращать внимания на слова президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает РБК.
Познер объяснил слова Дуды о «ненормальной» России
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», во время визита в Грузию Дуда заявил, что Россия предпринимает «имперские шаги, которые отнимают у людей нормальную жизнь».
«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор», - сказал Дуда.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Дуды и он заявил, что Россия такую риторику не приемлет. Песков назвал Россию дружелюбной страной, которая стремится к дружественным отношениям с соседями, в том числе и с Польшей.
Познер выразил надежду, что у российского руководства хватит выдержки, чтобы это проигнорировать.
«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. < > Это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат», - отметил журналист.
По его мнению, реагировать на такие заявления было бы «ниже собственного достоинства».
«Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали - значит, мы их задели». Пусть говорят», - заключил он.
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