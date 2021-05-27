В Госдуме призвали включить в список недружественных стран Польшу

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил президенту Польши Анджею Дуде, назвавшем Россию «ненормальной» страной и «государством-агрессором».

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Польша должна стать следующей страной, которая будет включена в список недружественных стран, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права.

«Президент Польши - это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада. Я сейчас нахожусь в Сирии, где вчера прошли выборы, и вижу благодарность сирийского народа России, ее народу. Простые люди подходят с детьми, молодежь, всех возрастов Они благодарны нам. Люди старшего поколения, которые учились в Советском Союзе, сложно передать их эмоции. Куда Россия бы ни приходила, везде она приходит с простым чувством - чувством мира и нигде не навязывает свои политические режимы, нигде не давит экономически, не колонизирует страны, везде поддерживает суверенитет, чего не делается на Западе. Я это вижу постоянно в Африке и Азии. Поэтому слова Дуды – на ветер. Это дешевый политик, крайне дешевый политик», - отметил депутат.

Чепа отметил, что экономические рычаги воздействия на Польшу вряд ли применимы, так как они в первую очередь сказываются не на политиках, а на простых людях. В то же время он не исключил варианта, при котором Польшу стоит включить в список недружественных стран.

«Любые экономические действия сказываются на простом народе. На простых поляков тоже есть определенное воздействие со стороны государства. Им в уши вливают непонятно какие глупости, и я в той же Сирии вижу, как влияют эти санкции. Мы были на нескольких развивающихся предприятиях, которые пытаются в трудных условиях выживать, когда есть сложности с экспортом. Санкции давят страну. Поэтому отвечать экономически – во многом это против простых людей, которые не виноваты, отчасти не виноваты, что их руководители ведут политику не в интересах своего государства и стран-соседей. А что касается включения Польши в список недружественных стран, то я изначально думал, что очевидно и Польшу надо было в него внести. Я так ответил одному журналисту, не очень бы хотелось гадать, не очень хотелось бы, чтобы еще одна страна была, но я думаю, что следующей страной в списке должна стать Польша», - заявил парламентарий.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является нормальной страной, назвав ее «государством-агрессором». Об этом он заявил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

По словам польского президента, действия России «приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения».