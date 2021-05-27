Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса

Благодаря добровольной вакцинации в России удастся создать коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому власти будут терпеливо продолжать вести разъяснительную работу на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что государство выполнило все шаги для создания необходимой инфраструктуры, запасов вакцины и организации прививочных пунктов в нужных объемах. "Теперь дело только за инициативой граждан", - добавил он.