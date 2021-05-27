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Путин рассказал о звонке Мишустина из Минска

Российская Газетаиещё 5
27 мая 2021
Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня во время визита в Беларусь звонил и рассказывал, как продвигается работа, рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи.
Мишустин позвонил Путину из Минска
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС
"В первом квартале Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси", - оценил президент РФ, отметив значительный рост товарооборота - 18.4 процента. "Это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - считает он.
Путин заметил, что сейчас Мишустин находится в Минске.
"Все там", - сказал Лукашенко.
"Знаю, что у него были контакты со своими белорусскими коллегами, он мне звонил сегодня даже, рассказывал о том, как идет работа", - продолжил президент РФ.
"Мы встречались с ним", - сообщил белорусский лидер.
"Да-да, я знаю", - кивнул Путин.
Политика,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Минск,Беларусь,
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