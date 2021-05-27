Мишустин позвонил Путину из Минска

"В первом квартале Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси", - оценил президент РФ, отметив значительный рост товарооборота - 18.4 процента. "Это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - считает он.
"Все там", - сказал Лукашенко.
"Знаю, что у него были контакты со своими белорусскими коллегами, он мне звонил сегодня даже, рассказывал о том, как идет работа", - продолжил президент РФ.
"Мы встречались с ним", - сообщил белорусский лидер.
"Да-да, я знаю", - кивнул Путин.