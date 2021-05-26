Глава МИД Германии осудил Россию за запрет немецких НКО

Он заявил, что подпавшие под запрет в России организации «прилагают усилия для укрепления взаимопонимания» между Берлином и Москвой. По словам германского дипломата, запретив эти НКО, Россия «нанесла удар» по усилиям Германии в деле улучшения двусторонних отношений.