Яровая осудила слова президента Польши о Росссии

По мнению Яровой, представления Дуды "о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".

Ранее СМИ распространили высказывания президента Польши, сделанные им во время выступления в Грузии. В частности, по данным изданий, он назвал Россию "ненормальной страной" и "страной-агрессором".