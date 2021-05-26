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Яровая считает аморальными высказывания президента Польши о России

ТАССиещё 15
13 часов назад
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") считает аморальным заявление президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию "ненормальной страной".
Яровая осудила слова президента Польши о Росссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом", - цитирует мнение парламентария ее пресс-служба в четверг.
По мнению Яровой, представления Дуды "о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".
Ранее СМИ распространили высказывания президента Польши, сделанные им во время выступления в Грузии. В частности, по данным изданий, он назвал Россию "ненормальной страной" и "страной-агрессором".
Политика,Ирина Яровая,Анджей Дуда,Единая Россия,Госдума,Россия,Польша,
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