Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок.

По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".