Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок.
Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин
на совещании в режиме видеоконференции.
"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал глава государства.
По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".
В России для вакцинации от ковида созданы все условия, прививка надежная и безопасная, указал российский лидер.