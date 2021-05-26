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Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя

ТАССиещё 13
30 минут назад
Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок.
Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции.
"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал глава государства.
По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".
В России для вакцинации от ковида созданы все условия, прививка надежная и безопасная, указал российский лидер.
Политика,Видео,Владимир Путин,
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