"Болезненные меры": В Белоруссии анонсировали ответ на санкции Запада

По его словам, правительство подготовило комплекс специальных защитных мер, которые соответствуют законодательству страны.

Рамблер

Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию, — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита, — сказал Головченко.

Он добавил, что в Минске рассчитывают «на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата». Головченко предложил странам Запада ещё раз подумать, прежде чем встать на тропу экономической войны. Премьер подчеркнул, что в условиях санкционного давления властям Белоруссии придётся заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, направленных на укрепление суверенитета и независимости страны.

Ранее Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жёстко. Заявление президента Белоруссии прозвучало на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. Это связано с задержанием экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс , экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел Протасевич. После проверки документов он был задержан.

Позднее Лукашенко подчеркнул, что Протасевич собирался устроить на территории Белоруссии бойню и кровавый мятеж.

Ангела Меркель. Главы государств и правительств стран ЕС решили расширить санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер Германии

Рамблер

«Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих задержанных [активиста Романа Протасевича и Софии Сапеги]. Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент [с вынужденной посадкой самолета Ryanair]», – сказала Меркель по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

«И мы попросили глав МИД [стран ЕС] включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», – сообщила она, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент [Александр] Лукашенко».

Как отметила канцлер ФРГ, ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.

Она также подчеркнула, что над решением ЕС о запрете полетов самолетов Белоруссии работают со вторника. По ее словам, упор – на скоординированном европейском подходе.

Европейский союз (ЕС) будет вынужден принять меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с инцидентом с лайнером авиакомпании Ryanair. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц

По его словам, действия белорусских властей нарушают международное право и не могут остаться без ответа.

Рамблер

— Европейский совет будет вынужден принять меры против белорусского диктатора Лукашенко и его режима, — приводит слова Шольца ТАСС.

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал ей ввести новые санкции против Минска из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, новый пакет рестрикций будет подготовлен в ближайшее время. Он станет уже четвертым по счету, а запланированный ранее пятый вступит в силу до конца июля. Политик подчеркнула, что действия президента страны Александра Лукашенко представляют опасность для региональной безопасности и Европы в целом.

Рамблер

«Мы просим санкций против режима, против его бизнеса», — сказала Тихановская.

Она также поблагодарила Евросоюз за ограничение полетов в республику, но отметила, что подобные меры не позволят решить главную проблему — политический кризис в стране. «Единственное решение этого кризиса — провести свободные и справедливые выборы и демократические реформы», — рассказала лидер оппозиции.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад политизирует любую сферу сотрудничества с республикой, дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет и призвал западных партнеров одуматься. Об этом в среду сообщает агентство БелТА.

Рамблер

"Любая сфера сотрудничества с Беларусью политизируется. Огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе", - сказал министр, выступая в парламенте, где проходит встреча президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

По его словам, санкции против Белоруссии "нацелены на разрушение экономики и государства", при этом "дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет". Он призвал западных партнеров одуматься.

"Проблемы должны решаться за столом переговоров - это наша принципиальная позиция", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, то, что сегодня происходит на западном фланге Белоруссии, абсолютно не укладывается в нормальную картину международных и межгосударственных отношений.

"Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионах. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров", - сказал министр.

По его словам, на абсолютно все санкции и ограничительные методы Белоруссия ответит адекватным образом.

Макей заявил, что сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами реализуются Западом с целью превратить республику в изгоя.

"Различные сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами реализуются с одной целью - превратить Беларусь в страну-изгоя. Примеров масса", - подчеркнул он.

Защита прав человека

Макей заявил, что под благовидными правозащитными предлогами сегодня республику пытаются лишить завоеванного ею за четверть века суверенитета.

"Надо говорить прямо: сегодня мы под благовидными правозащитными предлогами наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран, - сказал Макей. - Нормальные, с точки зрения здравого смысла, интересы самого Запада, его граждан, равно как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради указанных целей".

По его словам, политики в США заявляют, что Украину и Белоруссию следует принять в НАТО , чтобы ликвидировать серую зону, возникшую между РФ и странами Североатлантического альянса. При этом Макей процитировал недавнее высказывание советника по национальной безопасности бывшего президента США Джона Болтона

"Украину и Беларусь следует принять в НАТО для того, чтобы ликвидировать серую зону, которая возникла между Россией и странами Североатлантического альянса. Беларусь - это самая сложная задача из всех. Членство в альянсе довольно долгое время было немыслимо. Однако, как бы трудно это ни было, США не могут оставить ее Москве без возражений".

По словам Макея, это слова отставного чиновника, который посещал ранее Минск и является "рупором реальных настроений, бытующих в Вашингтоне и на Западе в целом".

"И заметьте, речь здесь не идет о правозащитных ценностях, а о конкретных интересах. Такова сегодня дипломатическая реальность для нашей страны", - сказал Макей.

По его словам, как бы ни хотелось "беглым врагам [оппозиционерам, которые находятся в Литве и Польше] независимой Беларуси", страна поддерживает конструктивные отношения с подавляющим большинством партнеров на разных континентах.

"Наша открытость и настроенность на конструктивное решение возникающих вопросов доведена до внешних партнеров на разных уровнях. Однако, к сожалению, наши аргументы хотят слышать не все", - заявил Макей.

Инцидент с самолётом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии приведёт к вводу секторальных санкций против белорусской экономики. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий

По словам политолога, решение о санкциях против белорусской авиакомпании «Белавиа» — только первый раунд международных ограничительных мер, с которыми Минск может столкнуться после вынужденной посадки самолёта Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича. Второй санкционный пакет, вероятно, будет включать ограничения в экономике.

Рамблер

На повестке дня такие сектора белорусской экономики, как военно-промышленный комплекс, в том числе в силу участия истребителя МИГ-29 в принудительной посадке, — уточнил Арсений Сивицкий. — Кроме того, это, безусловно, белорусская калийная отрасль и, судя по всему, это санкции в отношении государственного долга.

Cтоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровня осени 2020 года на фоне вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Инвесторы ждут новых санкций, а финансовая зависимость Белоруссии от России растет, пишет РБК.

Выпуск долларовых облигаций Белоруссии с погашением в 2031 году снизился в цене 24 мая на 2,7 процентного пункта. Сильнее всех подешевел выпуск с погашением в 2027 году (минус 2,9 процентного пункта). Схожую динамику показывают и другие выпуски Белоруссии.

Десятилетние облигации Белоруссии снизились до 90,94 процента от номинала. Последний раз они торговались на таком уровне в сентябре 2020 года, когда в стране проходили массовые протесты.

Внешний госдолг страны на 1 апреля составлял 18,1 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что теперь Минск сможет рассчитывать только на помощь России по линии межгосударственных кредитов или рыночных заимствований в рублях. Однако в настоящее время средства от привлечения займов на российском рынке составляют маленькую часть от белорусского внешнего долга.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал экспорт национальной продукции на «традиционные рынки» — эффективным способом противодействовать западным санкциям. Об этом сообщает издание «Сб. Беларусь сегодня».

По его словам, справиться с последствиями экономических ограничений из Европы республика сможет наращивая экспорт в регионы, где ее продукция является востребованной: Африку, Индию и Китай.

Рамблер

«А учитывая то, что пандемия закрыла многие предприятия в мире (не только предприятия, но и целые страны), мы оказались востребованными», — сказал Лукашенко.