Как сообщал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс , приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве позднее не подтвердилась.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, он был задержан. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам, а основанный им канал признан экстремистским. Лидеры белорусской оппозиции и власти некоторых европейских стран назвали инцидент спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.

Мария Захарова отметила, что после инцидента в Минске высказались, кажется, все, кто мог.

«Мы услышали целый хор, причем хорошо отрежессированный, отлаженный и очень массированный, со стороны как всегда нашего «коллективного Запада»», - отметила она.

По ее словам, посадка рейса в Белоруссии произошла в соответствии с правилами международной безопасности. При этом ранее в целом ряде стран были еще более скандальные ситуации, которые однако не вызывали такой реакции, заметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«У нас огромное количество примеров, что на протяжении многих лет наши западные партнеры занимались ровно тем же самым, что сегодня вызвало у них шок», - отметила Захарова.

Она примела в пример ситуацию, которая произошла в 2004 году, тогда США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич личный борт тогдашнего замминистра финансов России, а в 2012 Турция с помощью истребителя заставила сесть рейс Москва - Дамаск.

Также большой резонанс в мире вызвала принудительная посадка в Вене борта президента Боливии, которого заподозрили в перевозке экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена , напомнила Захарова.