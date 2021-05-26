Песков: Европа не желает разобраться с инцидентом в Минске

Песков заметил, что опровержения слов белорусского лидера пока нет. Он также заметил, что Кремль не видит какого-либо желания европейских стран разобраться с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета.

Ранее Лукашенко сообщил, что сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске, уточнил он. Лукашенко назвал «абсолютной ложью» утверждения, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29.