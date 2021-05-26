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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко по инциденту с самолетом Ryanair

Lenta.ru
1 час назад
В Кремле не видят оснований не доверять заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко по инциденту с самолетом Ryanair, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 26 мая.
Песков: Европа не желает разобраться с инцидентом в Минске
Фото: ТАССТАСС
Песков заметил, что опровержения слов белорусского лидера пока нет. Он также заметил, что Кремль не видит какого-либо желания европейских стран разобраться с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета.
Ранее Лукашенко сообщил, что сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске, уточнил он. Лукашенко назвал «абсолютной ложью» утверждения, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29.
Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,РИА Новости,Беларусь,
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