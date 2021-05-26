Число голосующих на праймериз ЕР превысило 2,5 миллиона

В Москве на сайте предварительного голосования зарегистрировались более 630 тысяч человек, в Подмосковье – 252 тысячи, в Тамбовской и Ярославской областях – 115 и 60 тысяч соответственно. В партии напомнили, что в основе онлайн-праймериз лежит технология блокчейн. Она позволяет защищать данные от редактирования и другого вмешательства. Также 30 мая партия опубликует блокчейн на сайте праймериз, и там избиратели смогут проверить, корректно ли учли их голоса.