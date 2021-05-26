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Число голосующих на праймериз ЕР превысило 2,5 миллиона

РИА "ФедералПресс"
22 минуты назад
«Единая Россия» с 26 по 30 мая проводят онлайн-праймериз, где можно выбрать партийцев, которые будут баллотироваться в Госдуму. И число регистраций, и количество голосующий растут второй день, заявили в ЕР.
Число голосующих на праймериз ЕР превысило 2,5 миллиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В голосовании уже приняли участие больше 2,5 миллиона человек. Регистрация также идет активно: в понедельник было 6 миллионов избирателей, спустя сутки – 6,4 миллиона. Это оправдывает все наши самые смелые ожидания», – отметил председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин.
Большой интерес к праймериз проявляют жители регионов ЦФО: участвовать готовы около 2 млн человек, рассказал Александр Карелин.
В Москве на сайте предварительного голосования зарегистрировались более 630 тысяч человек, в Подмосковье – 252 тысячи, в Тамбовской и Ярославской областях – 115 и 60 тысяч соответственно. В партии напомнили, что в основе онлайн-праймериз лежит технология блокчейн. Она позволяет защищать данные от редактирования и другого вмешательства. Также 30 мая партия опубликует блокчейн на сайте праймериз, и там избиратели смогут проверить, корректно ли учли их голоса.
Ранее в «Единой России» рассказали, что сайт голосования в первый же день подвергся DDoS-атаке, когда число запросов составляло 15 тысяч в секунду. Кроме того, злоумышленники создали «зеркальный» сайт праймериз, который мешает проводить голосование, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в обращении Роскомнадзору. Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев объяснил, что сайт не собирал данные пользователей. При этом на странице размещалась ссылка на официальный сайт праймериз, которую без труда можно заменить на любую другую. Оформление фейковой страницы также повторяло дизайн официальной.
Политика,Александр Карелин,Андрей Турчак,Роскомнадзор,Единая Россия,Госдума,
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