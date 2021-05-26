Число голосующих на праймериз ЕР превысило 2,5 миллиона

Ранее в «Единой России» рассказали, что сайт голосования в первый же день подвергся DDoS-атаке, когда число запросов составляло 15 тысяч в секунду. Кроме того, злоумышленники создали «зеркальный» сайт праймериз, который мешает проводить голосование, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак
в обращении Роскомнадзору
. Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев объяснил, что сайт не собирал данные пользователей. При этом на странице размещалась ссылка на официальный сайт праймериз, которую без труда можно заменить на любую другую. Оформление фейковой страницы также повторяло дизайн официальной.