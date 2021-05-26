Была угроза для страны: Володин вспомнил о введении санкций

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"По истечении семи лет санкционной политики президент США Байден и президент Франции Макрон признали ее контрпродуктивной и неэффективной. < > Очевидно, стало приходить понимание, что так нельзя строить международные отношения. Правильно, что они исправляют ошибку, признают свою неправоту", - отметил Володин.

По его словам, если бы они сделали такие заявления в 2015 году, то реакция России была бы другой.

"Сегодня, спустя семь лет она совершенно другая. Беспрецедентное санкционное давление в отношении России заставило нас мобилизоваться и надеяться только на себя. Да, это было непростое время. Стоял вопрос, быть или не быть стране", - отметил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что Россия "не только пережила экономическую блокаду и обвинения во всех немыслимых грехах, но и прошла путь от решения вопросов импортозамещения, создания своей платежной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса".

"Хочу подчеркнуть огромную роль президента [РФ Владимира Путина]. В непростой для страны ситуации Путин был и остается преимуществом России. Ему удалось сплотить общество, преодолеть вызовы, сделать все для того, чтобы страна выстояла и развивалась", - отметил Володин.

По его мнению, в других государствах ситуация сложилась иначе. Например, в США "раскол общества, нарушение демократических принципов, прав и свобод граждан", уточнил спикер Думы. В свою очередь во Франции "с одной стороны, постоянные протесты и манифестации, разгон которых происходит с особой жестокостью, а с другой стороны, пандемия, локдауны и как следствие - падение экономики, которое за прошлый год составило 8,2%", добавил Володин.

"Поэтому вполне логично на этом фоне выглядят сделанные заявления о контрпродуктивности и неэффективности санкционной политики в отношении России. Что будет предложено взамен, покажет время. Совершенно очевидно одно: Россия за эти семь лет стала более сильным и независимым государством. Хорошо, что это стали понимать", - заключил председатель Госдумы.

О санкциях

Во вторник Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза заявил, что политика санкций ЕС в отношении Москвы больше не является эффективной для решения долгосрочных проблем. Впоследствии Байден в разговоре с журналистами у Белого дома назвал контрпродуктивными дальнейшие санкции против строительства трубопровода "Северный поток - 2". По мнению президента США, реализация проекта газопровода продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для ряда должностных лиц РФ, заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.