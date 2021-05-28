Чижов: Россия открыта к диалогу с ЕС

«„Пять принципов“, которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем», — пишет РИА «Новости». По словам Чижова, эти принципы не отвечают взаимным потребностям стран.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарованашла виновных в разрыве отношений России и Европы. По ее словам, совместные проекты были заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавровзаявлял, что санкциями и угрозами Москву не запугать. Некоторые страны ЕС выразили готовность восстановить диалог с Россией, не меняя при этом свою позицию, уточняет телеканал 360.