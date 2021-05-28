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Дипломат заявил о готовности России к диалогу с Евросоюзом

Ura.Ruиещё 4
53 минуты назад
В министерстве иностранных дел РФ открыты для диалога с Евросоюзом. Об этом заявил представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов: Россия открыта к диалогу с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«„Пять принципов“, которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем», — пишет РИА «Новости». По словам Чижова, эти принципы не отвечают взаимным потребностям стран.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова нашла виновных в разрыве отношений России и Европы. По ее словам, совместные проекты были заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкциями и угрозами Москву не запугать. Некоторые страны ЕС выразили готовность восстановить диалог с Россией, не меняя при этом свою позицию, уточняет телеканал 360.
Политика,Мария Захарова,Владимир Чижов,Сергей Лавров,МИД,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,Москва,Россия,
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