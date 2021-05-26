Захарова обвинила власти Латвии в неуважении к России

В ведомстве указали, что «эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка».

«Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», – заключили в МИД.