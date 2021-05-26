Захарова обвинила власти Латвии в неуважении к России

«На днях власти Риги убрали государственный флаг Российской Федерации из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. На место российского триколора был помещён флаг Олимпийского комитета России. Прежде всего, это – неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
«Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки – такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города», – напомнили в министерстве.