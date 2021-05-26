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На Западе посчитали, что встреча Путина и Байдена пройдёт «без мяса»

News.ru
1 час назад
Достижения по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны. Скорее всего, переговоры пройдут «без мяса». Об этом в разговоре с журналистами заявил бывший агент ЦРУ Рэймонд Макговерн. Его слова приводит РИА Новости.
Экс-агент ЦРУ предрек встрече Путина с Байденом провал
Фото: ReutersReuters
Он подчеркнул, что Путин больше не захочет быть «хорошим парнем». Поэтому российский президент может поднять вопросы стратегического толка, а также тонкие вопросы в беседе с Байденом. Но всё это случится, если встреча вообще произойдёт. По словам бывшего агента ЦРУ, лидеры могут по крайней мере обсудить проблему изменения климата. В противном случае встреча провалится.
Также грядущий саммит прокомментировал бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг. Он сказал, что встреча Путина и Байдена ничего не изменит в двусторонних отношениях.
Администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения. Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию, а у российского лидера необходимости в этом нет, — добавил Армстронг.
Ранее граждане США дали оценку предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Своим мнением пользователи поделились на портале телеканала Fox News.
По мнению простых американцев, предстоящая встреча станет провальной для их президента Байдена. Российский лидер одержит оглушительную победу, не сомневаются они.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЦРУ,Fox News,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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