Экс-агент ЦРУ предрек встрече Путина с Байденом провал

Он подчеркнул, что Путин больше не захочет быть «хорошим парнем». Поэтому российский президент может поднять вопросы стратегического толка, а также тонкие вопросы в беседе с Байденом. Но всё это случится, если встреча вообще произойдёт. По словам бывшего агента ЦРУ, лидеры могут по крайней мере обсудить проблему изменения климата. В противном случае встреча провалится.