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Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян

Анастасия Кирсанова
37 минут назад
Посольство Чехии сократило 71 сотрудника дипломатической миссии. Как сообщают РИА Новости, в учреждении намерены уволить ещё 8 работников.
Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте [российский] работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», - сказала представитель МИД республики Эва Давидова.
Отмечается, что в посольстве останутся работать 19 граждан РФ.
Ранее «Рамблер» писал, что Чехия начала высылать дипломатов из-за подозрения республиканских властей в причастности России ко взрывам во Врбетице.
В частности, чехи обвинили российские спецслужбы. Прямых доказательств при этом Прага предоставить не смогла. Несмотря на это, между странами разгорелся дипломатический кризис. Обе стороны - Москва и Чехия - выслали послов. Также Россия включила Чехию наряду с США в список недружественных государств.
Политика,В мире,МИД,Москва,Чешская Республика,
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