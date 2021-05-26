Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян

Посольство Чехии
сократило 71 сотрудника дипломатической миссии. Как сообщают
РИА Новости, в учреждении намерены уволить ещё 8 работников.
«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте [российский] работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», - сказала представитель МИД республики Эва Давидова.
Отмечается, что в посольстве останутся работать 19 граждан РФ.
Ранее «Рамблер» писал, что Чехия начала высылать дипломатов из-за подозрения республиканских властей в причастности России ко взрывам во Врбетице.
В частности, чехи обвинили российские спецслужбы. Прямых доказательств при этом Прага предоставить не смогла. Несмотря на это, между странами разгорелся дипломатический кризис. Обе стороны - Москва и Чехия - выслали послов. Также Россия включила Чехию наряду с США в список недружественных государств.