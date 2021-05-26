"Маленький трясущийся мышонок": Захарова высмеяла Гордона

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Издание напомнило, что ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что вынудил бывшего президента Украины Виктора Януковича уйти с поста и покинуть страну.

На эти слова в эфире программы «Соловьев Live» отреагировала Мария Захарова. Она отметила, что Гордон из-за своей деятельности уже стоял на грани высылки из Украины.

«Я вспомнила Гордона, который после того, как взял интервью у Игоря Гиркина или Натальи Поклонской, стоял у себя в офисе, как маленький трясущийся мышонок и взывал к помощи для того, чтобы разогнать беснующуюся толпу, которая пришла изгонять его», - заявила она.

Захарова отметила, что в тот момент Гордон избежал высылки из страны, так как его взяли под крыло спецслужбы Украины. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предрекла, что провокации украинского журналиста не приведут ни к чему хорошему.

«Он всей своей деятельностью последних лет приучал людей к тому, что силой можно изгнать общественного деятеля, журналиста. Это не имеет никого отношения к праву. Вопрос в том, что потом он не должен будет жаловаться и взывать к кому-то, что и его вынудят покинуть страну», - подчеркнула она.