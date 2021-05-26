В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Маленький трясущийся мышонок": Захарова высмеяла Гордона

Алиса Селезнёва
38 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила журналиста Дмитрия Гордона, что его провокационная деятельность может закончиться высылкой из Украины. Об этом пишет Nation News.
"Маленький трясущийся мышонок": Захарова высмеяла Гордона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Издание напомнило, что ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что вынудил бывшего президента Украины Виктора Януковича уйти с поста и покинуть страну.
На эти слова в эфире программы «Соловьев Live» отреагировала Мария Захарова. Она отметила, что Гордон из-за своей деятельности уже стоял на грани высылки из Украины.
«Я вспомнила Гордона, который после того, как взял интервью у Игоря Гиркина или Натальи Поклонской, стоял у себя в офисе, как маленький трясущийся мышонок и взывал к помощи для того, чтобы разогнать беснующуюся толпу, которая пришла изгонять его», - заявила она.
Захарова отметила, что в тот момент Гордон избежал высылки из страны, так как его взяли под крыло спецслужбы Украины. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предрекла, что провокации украинского журналиста не приведут ни к чему хорошему.
«Он всей своей деятельностью последних лет приучал людей к тому, что силой можно изгнать общественного деятеля, журналиста. Это не имеет никого отношения к праву. Вопрос в том, что потом он не должен будет жаловаться и взывать к кому-то, что и его вынудят покинуть страну», - подчеркнула она.
«Рамблер» писал, что Виктор Янукович покинул Киев и уехал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине бывший президент Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.
Политика,В мире,Игорь Гиркин,Дмитрий Гордон,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Виктор Янукович,МИД,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители