Мать задержанной в Минске Софии Сапеги прокомментировала видеообращение дочери

Мать задержанной в Минске Софии Сапеги Анна Дудич
заявила, что не понимает, о чем говорит ее дочь на видеообращении, опубликованном Telegram-каналом "Желтые сливы". Об этом сообщает RT. "Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Черная книга", Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава..." - сказала она. Ранее было опубликовано видеообращение задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги, где она говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем
после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. По последним данным, девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
сообщила, что российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.