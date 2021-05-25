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В России успешно испытали новейший ракетный комплекс С-500

Ferra.ruиещё 19
3 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил, что испытания новейших зенитных ракетных комплексов С-500 близки к успешному завершению. Скоро ЗРК поставят на вооружение российской армии.
В России успешно испытали новейший ракетный комплекс С-500
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Путин также отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, армия и флот полностью выполнили в 2020 году все плановые мероприятия. России удалось укрепить свою ядерную триаду.
Президент сообщил, что страна продолжит развивать армию и флот. По словам Путина, Вооружённые силы РФ должны быть в «постоянной и высокой боеготовности» из-за «непростой международной ситуации».
Глава государства рассказал, что сейчас в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. Скоро начнётся поставка и комплекса С-500.
Напомним, С-500 должен будет уничтожать гиперзвуковые крылатые ракеты, самолёты и беспилотники, а также низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Эксперты условно относят комплекс к первому поколению систем противокосмической обороны.
Политика,Владимир Путин,Россия,
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