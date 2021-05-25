В России успешно испытали новейший ракетный комплекс С-500

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания новейших зенитных ракетных комплексов С-500 близки к успешному завершению. Скоро ЗРК поставят на вооружение российской армии.

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Путин также отметил , что несмотря на пандемию коронавируса, армия и флот полностью выполнили в 2020 году все плановые мероприятия. России удалось укрепить свою ядерную триаду.

Президент сообщил, что страна продолжит развивать армию и флот. По словам Путина, Вооружённые силы РФ должны быть в «постоянной и высокой боеготовности» из-за «непростой международной ситуации».

Глава государства рассказал, что сейчас в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. Скоро начнётся поставка и комплекса С-500.