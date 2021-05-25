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Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500

Российская Газетаиещё 18
2 часа назад
Испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, заявил на совещании в Сочи президент.
Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
"В воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400", - сказал Верховный главнокомандующий.
"На очереди постановка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - сообщил Владимир Путин.
Политика,Владимир Путин,Сочи,
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