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ЦИК утвердил регионы России, где осенью пройдет онлайн‑голосование

РИАМОиещё 6
19 минут назад
Голосование на выборах в сентябре в электронном виде пройдет в Москве и еще в шести регионах РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
ЦИК утвердил регионы для проведения онлайн‑голосования
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В столице на портале госуслуг зарегистрировано 4 430 613 человек с полным подтверждением учетной записи.
Также электронное голосование пройдет в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также в Севастополе.
Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы в Мособлдуму.
В Подмосковье сейчас проходят праймериз кандидатов от «Единой России» для выдвижения на выборы.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что федеральная и московская платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно прошли испытание.
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