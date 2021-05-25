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Захарова опровергла информацию о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах

ТАСС
33 минуты назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, кроме россиянки Софьи Сапеги, с рейса самолета авиакомпании Ryanair в Минске никто из российских граждан не выходил.
Захарова вспомнила о Петрове и Боширове после громких арестов в Минске
Фото: ТАССТАСС
"Второй день читаю про неких "четырех российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолета и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов - это ясно. А остальные двое кто?" После подключения безотказной тяжелой артиллерии в виде премьер-министра Чехии и подъедающейся на просторах ЕС "белорусской оппозиции", которые "с большой долей вероятности" уверовали в наличие четверых россиян, мне уже стало самой интересно, - написала во вторник дипломат на своей странице в Facebook. - Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции".
Политика,Мария Захарова,МИД,ЕС,Минск,
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