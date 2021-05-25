Захарова вспомнила о Петрове и Боширове после громких арестов в Минске

"Второй день читаю про неких "четырех российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолета и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов - это ясно. А остальные двое кто?" После подключения безотказной тяжелой артиллерии в виде премьер-министра Чехии и подъедающейся на просторах ЕС "белорусской оппозиции", которые "с большой долей вероятности" уверовали в наличие четверых россиян, мне уже стало самой интересно, - написала во вторник дипломат на своей странице в Facebook. - Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции".