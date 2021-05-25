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"Русофобская одержимость": Кремль отреагировал на заявление Лондона о новых санкциях

Елена Прошина
39 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Лондона об очередных возможных санкциях против РФ русофобской одержимостью. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил с иронией, что, вероятно, скоро "дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования".
Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа" после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Британский министр заявил о необходимости консультаций с партнерами и выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".
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"Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - сказал Песков.

«Северный поток — 2» может попасть под санкции из-за инцидента с самолетом Ryanair

После после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске парламент Великобритании рассмотрит вопрос о введении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа», так как их считают источниками финансирования правительства Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу МИД Великобритании Доминика Рааба.
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«Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — сказал Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, который спросил о готовности правительства оказать санкционное давление на Белоруссию.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.

СМИ: Великобритания вводит санкции в отношении Белоруссии

Великобритания вводит санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает The Guardian.
Также, по данным издания, авиарегулятор Великобритании приостановил разрешения на полеты в королевство всех чартерных перевозчиков Белоруссии.

В Совфеде высмеяли заявление Лондона о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2» после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом он пишет у себя в Facebook.
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«Из всего массива оценок сегодняшнего дня вершина, на мой взгляд, здесь: «Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД», — написал сенатор.
По его словам, даннное высказывание британского министерства может расцениваться как «недосягаемая вершина» с точки зрения «первооснов здравого смысла, политических норм поведения и первоначал психологической адекватности».

Джабаров заявил, что ЕС не поддержит идею Лондона о санкциях против "Северного потока - 2"

Евросоюз не поддержит предложение Великобритании ввести ограничительные меры в отношении трубопровода "Северный поток - 2" после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске, голос британцев в Европе "сейчас мало кого интересует". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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"Санкции Великобритании Евросоюз не поддержит, потому что Британия уже не является членом Евросоюза. У них своих проблем хватает с Евросоюзом", - сказал сенатор. Также он подчеркнул, что санкции Великобритании не имеют для России абсолютно никакого значения. "У нас не настолько развита наша торговля и наши отношения. Я думаю, что со своими санкциями пусть британцы останутся наедине", - добавил Джабаров.
Он отметил, что не видит связи между событиями в Белоруссии и "Северным потоком - 2".
"Может, они [британцы] объяснят попозже, в чем они увидели эту связь. Но я сильно сомневаюсь. Пусть угомонятся британцы, их голос в Европе сейчас мало кого интересует", - заявил первый зампред международного комитета СФ.
Парламентарий иронично предложил Лондону подумать о том, чтобы ввести санкции против России "за вспышки на солнце, которые регулярно происходят, или за штормовые ветра".
"Мне кажется, МИД Великобритании забыл, в чем основная функция этого ведомства, - налаживать международные отношения, а не пытаться их разрушить. Вчера еще Британия скрывала и тактично пряталась за широкой американской спиной, хотя продолжала дирижировать всеми антироссийскими проектами, а теперь они видят, что американцы немного сбавили обороты в плане санкций, и решили выйти на первый план", - считает Джабаров.

В Госдуме назвали "Северный поток-2" самой страшной санкцией против США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал прокладку трубопровода "Северный поток-2" самой страшной российской мерой, направленной против Соединенных Штатов. Таким мнением он поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США" - это завершение строительства "Северного потока-2", получение альтернативного канала поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину, заявил Шерин. Он отметил, что тогда Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями и перебоями в поставке российского газа.
По словам Шерина, когда Россия достроит трубопровод и начнет бесперебойно поставлять газ в Европу, Киев поймет, что лишился огромных транзитных денег, "тогда мы можем Америке устанавливать любые условия". США будут сами, в одностороннем порядке, свои санкции с РФ снимать из-за опасений потерять контроль над европейскими странами. Парламентарий подчеркнул, что Россия сегодня является серьезным конкурентом США на рынке энергоресурсов.
Напомним, 21 мая минфин США объявил о санкциях по проекту "Северный поток-2" против ряда организаций и судов из России. По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, новые санкции говорят об истинных намерениях команды нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. "Так Вашингтон показывает, как он на деле стремится к "стабильным и предсказуемым отношения с Россией". Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим", - подчеркнул сенатор.
Политика,Роман Протасевич,Том Тугендхат,Александр Шерин,Владимир Джабаров,Константин Косачев,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Парламент Великобритании,Казначейство США,Совет Федерации,Госдума,МИД,ЕС,Радиостанция "Говорит Москва",The Guardian,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Соединенное Королевство,Минск,Беларусь,
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