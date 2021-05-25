"Русофобская одержимость": Кремль отреагировал на заявление Лондона о новых санкциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Лондона об очередных возможных санкциях против РФ русофобской одержимостью. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил с иронией, что, вероятно, скоро "дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования".

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа" после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске . Британский министр заявил о необходимости консультаций с партнерами и выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы ".

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"Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - сказал Песков.

После после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске парламент Великобритании рассмотрит вопрос о введении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа», так как их считают источниками финансирования правительства Белоруссии . Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу МИД Великобритании Доминика Рааба.

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«Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — сказал Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, который спросил о готовности правительства оказать санкционное давление на Белоруссию.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.

Великобритания вводит санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает The Guardian.

Также, по данным издания, авиарегулятор Великобритании приостановил разрешения на полеты в королевство всех чартерных перевозчиков Белоруссии.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2» после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом он пишет у себя в Facebook.

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«Из всего массива оценок сегодняшнего дня вершина, на мой взгляд, здесь: «Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД», — написал сенатор.

По его словам, даннное высказывание британского министерства может расцениваться как «недосягаемая вершина» с точки зрения «первооснов здравого смысла, политических норм поведения и первоначал психологической адекватности».

Евросоюз не поддержит предложение Великобритании ввести ограничительные меры в отношении трубопровода "Северный поток - 2" после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске, голос британцев в Европе "сейчас мало кого интересует". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

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"Санкции Великобритании Евросоюз не поддержит, потому что Британия уже не является членом Евросоюза. У них своих проблем хватает с Евросоюзом", - сказал сенатор. Также он подчеркнул, что санкции Великобритании не имеют для России абсолютно никакого значения. "У нас не настолько развита наша торговля и наши отношения. Я думаю, что со своими санкциями пусть британцы останутся наедине", - добавил Джабаров.

Он отметил, что не видит связи между событиями в Белоруссии и "Северным потоком - 2".

"Может, они [британцы] объяснят попозже, в чем они увидели эту связь. Но я сильно сомневаюсь. Пусть угомонятся британцы, их голос в Европе сейчас мало кого интересует", - заявил первый зампред международного комитета СФ.

Парламентарий иронично предложил Лондону подумать о том, чтобы ввести санкции против России "за вспышки на солнце, которые регулярно происходят, или за штормовые ветра".

"Мне кажется, МИД Великобритании забыл, в чем основная функция этого ведомства, - налаживать международные отношения, а не пытаться их разрушить. Вчера еще Британия скрывала и тактично пряталась за широкой американской спиной, хотя продолжала дирижировать всеми антироссийскими проектами, а теперь они видят, что американцы немного сбавили обороты в плане санкций, и решили выйти на первый план", - считает Джабаров.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал прокладку трубопровода "Северный поток-2" самой страшной российской мерой, направленной против Соединенных Штатов. Таким мнением он поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США" - это завершение строительства "Северного потока-2", получение альтернативного канала поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину, заявил Шерин. Он отметил, что тогда Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями и перебоями в поставке российского газа.

По словам Шерина, когда Россия достроит трубопровод и начнет бесперебойно поставлять газ в Европу, Киев поймет, что лишился огромных транзитных денег, "тогда мы можем Америке устанавливать любые условия". США будут сами, в одностороннем порядке, свои санкции с РФ снимать из-за опасений потерять контроль над европейскими странами. Парламентарий подчеркнул, что Россия сегодня является серьезным конкурентом США на рынке энергоресурсов.