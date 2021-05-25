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Песков назвал вопиющим событием инцидент с белорусским флагом в Риге

ТАССиещё 1
54 минуты назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею является вопиющим событием.
Песков назвал вопиющим инцидент с флагом Белоруссии в Риге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", - сказал он журналистам во вторник.
Кремль не исключает, что рекомендации о замене российских флагов на символику Олимпийского комитета России во время чемпионата мира по хоккею в Риге могли исходить от спортивных чиновников. Однако если эти локации не являются местами проведения чемпионата, Москва не будет согласна с решением о замене символики, заявил Песков.
"Здесь нужно просто разобраться, является ли эта площадь в Риге местом проведения чемпионата или не является, - пояснил представитель Кремля. - Если это не является местом проведения чемпионата, и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, наверное, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей".
При этом, как пояснил Песков, если эти локации "имеют отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации [о замене символики] могли поступать".
"Этого мы не исключаем", - отметил он.
Политика,Дмитрий Песков,Латвия,Беларусь,
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