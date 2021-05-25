Песков назвал вопиющим инцидент с флагом Белоруссии в Риге

Кремль не исключает, что рекомендации о замене российских флагов на символику Олимпийского комитета России во время чемпионата мира по хоккею в Риге могли исходить от спортивных чиновников. Однако если эти локации не являются местами проведения чемпионата, Москва не будет согласна с решением о замене символики, заявил Песков.