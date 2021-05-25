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Более миллиона человек приняли участие в первом дне праймериз "Единой России"

Газета.Ru
1 час назад
В предварительном голосовании «Единой России» в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране, сообщила партия во вторник.
Более миллиона человек приняли участие в первом дне праймериз "Единой России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края, заявил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.
«Количество проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта PG.ER.RU. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор. Хочу напомнить, что возможность стать избирателем есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать – до 30 мая включительно», - сказал он.
Карелин также напомнил, что 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе, будут также открыты и счетные участки.
«Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь «Единой России» определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму», — заключил он.
Как сообщали СМИ, утром в понедельник сайт pg.er.ru, где проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. Их обнаружила система мониторинга. Работу сайта восстанавливали совместно со специалистами Ростелекома.
Как известно, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно.
Политика,Александр Карелин,Ростелеком,Единая Россия,Госдума,Краснодарский Край,
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