Более миллиона человек приняли участие в первом дне праймериз "Единой России"

«Количество проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта PG.ER.RU. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор. Хочу напомнить, что возможность стать избирателем есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать – до 30 мая включительно», - сказал он.
«Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь «Единой России» определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму», — заключил он.