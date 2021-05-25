«У вас я – Путин»: глава Коми ответил на возмущения жителей

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На видео губернатор и жители обсуждают ситуацию в населенном пункте, и Уйба просит «сформировать перечень вопросов», но без привязки к нефтеразливу на Ошском месторождении. На это сельчане с возмущением ответили, что ежегодно обращаются к главе региона и предложили написать напрямую президенту России.

«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — заявил Уйба.

На уточняющий вопрос одного из сельчан, он еще раз подчеркнул, что да, для жителей региона «он – Путин».

«Да, конечно. Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?» - поинтересовался глава республики Коми.