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«У вас я – Путин»: глава Коми ответил на возмущения жителей

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Глава республики Коми Владимир Уйба встретился с жителями села Мутный Материк и прокомментировал их желание написать о проблемах президенту России Владимиру Путину. Видеозапись встречи опубликована на YouTube-канале «Новая Республика».
«У вас я – Путин»: глава Коми ответил на возмущения жителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На видео губернатор и жители обсуждают ситуацию в населенном пункте, и Уйба просит «сформировать перечень вопросов», но без привязки к нефтеразливу на Ошском месторождении. На это сельчане с возмущением ответили, что ежегодно обращаются к главе региона и предложили написать напрямую президенту России.
«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — заявил Уйба.
На уточняющий вопрос одного из сельчан, он еще раз подчеркнул, что да, для жителей региона «он – Путин».
«Да, конечно. Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?» - поинтересовался глава республики Коми.
«Рамблер» писал, что ранее жители уральских деревень Лапино и Луговая записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть им фельдшерско-акушерский пункт. Люди пожаловались, что не могут получать регулярную медпомощь.
Политика,Владимир Уйба,Владимир Путин,Республика Коми,
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