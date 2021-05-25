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В России могут внедрить еврорегламенты для увеличения срока службы техники

RT на русскомиещё 1
39 минут назад
В России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые, как предполагается, увеличат срок её службы до десяти лет.
В стране захотели внедрить еврорегламенты для техники
Фото: ТАССТАСС
Как сообщила РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева, вопросом внедрения европейских технологических регламентов на электронику и бытовую технику займутся Минпромторг и Минэкономразвития.
Отмечается, что первым с инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, он направил Абрамченко свои предложения.
«Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по её ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объёме, в течение 7—10 лет», — считает Козлов.
По его мнению, принятие техрегламентов поможет сократить количество «электронного мусора», который ежегодно накапливается в России.
В марте телеканал «360» передавал, что жители Подмосковья смогут сдать устаревшую электронику на 13 экологических акциях.
Политика,Наука и техника,Александр Козлов,Минприроды,Минэкономразвития,Минпромторг,Россия,
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