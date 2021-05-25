Раскрыт порядок получения новой выплаты на детей

Для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет необходимо подать заявление на портал госуслуг. Об этом с интервью «Парламентской газете» рассказала председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике Инна Святенко
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
По словам Святенко, данная мера носит заявительный характер.
Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат, — сказала сенатор.
Она также уточнила, что данный вид поддержки будет действовать в течение 12 месяцев, а затем заявку следует продлить.
Через портал госуслуг или соцслужбы в своём регионе. Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадёт, — пояснила Инна Святенко.
Также ежемесячное пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в период с 6-й по 12-ю недели беременности. Мера также носит заявительный характер. Женщины будут получать деньги на протяжении всего периода беременности.