Раскрыт порядок получения новой выплаты на детей

Она также уточнила, что данный вид поддержки будет действовать в течение 12 месяцев, а затем заявку следует продлить.

Также ежемесячное пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в период с 6-й по 12-ю недели беременности. Мера также носит заявительный характер. Женщины будут получать деньги на протяжении всего периода беременности.